Захисник Динамо Владислав Дубінчак в інтерв'ю каналу GG.Спорт розповів, кого з колишніх партнерів хотів би знову бачити у команді. Відповідь була однозначною – Віктора Циганкова, який з 2023 року грає за Жирону.

Серед суперників Дубінчак виділив Такефусу Кубо з Реал Сосьєдада як найскладнішого атакуючого гравця, проти якого доводилось грати. А найшвидшим у нинішньому складі Динамо назвав Волошина.

Чимало уваги в розмові дісталось темі характеру. Дубінчак згадав пораду першого тренера, яку несе через усю кар'єру:

«Він мені казав: тобі важко, але в тебе дуже сильний характер – опирайся на нього».

За його словами, саме ця настанова допомагала в найскладніші періоди – вильоти з Прем'єр-ліги, оренди, моменти без жодних варіантів:

«В моїй кар'єрі було багато моментів: були і вильоти, і виграні чемпіонати, поїздка в оренду і моменти, коли в тебе зовсім немає ніяких варіантів. Тому, напевно, в футболі я вже не боюсь нічого».

Поза полем захисник Динамо виявився геймером: зізнався, що радше пограє в Counter-Strike, ніж подивиться футбол. За його словами, ігри – це спосіб перезавантажитись:

«Коли в тебе вдала гра, в тебе ейфорія. А коли все погано, ти можеш в грі трошки відключитися від цього і забути про якісь емоції – погані або хороші».

Попри всю жорсткість на полі, у відповіді на останнє питання Дубінчак був максимально м'яким. Мрія після завершення кар'єри – бути хорошим батьком для свого сина.

Повне інтерв'ю можна подивитися на ютуб-каналі GG.Спорт у рубриці «22 питання».