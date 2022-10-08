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Власник хокейного «Вегаса» близький до придбання «Борнмута» у росіянина

Сума угоди складе 120 мільйонів євро
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
08 жовтня 17:11
Власник хокейного «Вегаса» близький до придбання «Борнмута» у росіянина

У англійського «Борнмута» зміниться власник.

Новим власником команди стане американський мільярдер Вільям Фолі. Він заплатить за клуб 120 мільйонів євро, повідомляє talksport.

Повідомляється, що він підписав всі необхідні документи для покупки його у російсько-британського бізнесмена Максима Дьоміна.

«Борнмут» буде другою спортивною командою у 77-річного бізнесмена. Фолі також є власником хокейного «Вегаса», який вже кілька сезонів виступає в НХЛ.

Що стосується нинішнього власника, то Дьомін став акціонером «Борнмута» в 2011 році, а через два роки заволодів 100% акцій клубу.

Клуб з нинішнього сезону грає в АПЛ. Команда вже встигла змінити тренера.

Андрій Усмонов
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