Президент Кудрівки Роман Солодаренко повідомив, що дебютант УПЛ свої домашні матчі проводитиме на «Оболонь Арені» в Києві. Його слова наводить Суспільне Чернігів.

Я все робив у плані вибору стадіону для домашніх матчів Кудрівки, щоб якнайближче було до Чернігівської області. Тому домашні матчі «Кудрівка» буде грати на «Оболонь-Арені», - сказав Солодаренко.

Кудрівка в минулому сезоні стала четвертою в Чемпіонській групі Першої ліги. Клуб з Чернігівщини вперше в історії вийшов в УПЛ.