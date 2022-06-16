Легенда «Ман Сіті» очолив «Бернлі»
Власники «Манчестер Сіті» придбали «Палермо»
Це вже 12-й клуб для компанії з ОАЕ
Еміратський спортивний холдинг City Football Group, якому належить «Манчестер Сіті», придбав клуб італійської Серії B «Палермо».
Відзначимо, що «Палермо» раніше вийшов в Серію B.
Холдингу City Football Group належать «Манчестер Сіті» (Англія), «НАК Бреда» (Нідерланди), «Ломмел» (Бельгія), «Нью-Йорк Сіті» (США), «Мельбурн Сіті» (Австралія), «Монтевідео Сіті Торке» (Уругвай), «Жирона» (Іспанія), «Йокогама Ф Маринос» (Японія), «Труа» (Франція), «Мумбаї Сіті» (Індія), «Сичуань Цзюню» (Китай).
Коментарі 0