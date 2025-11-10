Павло Василенко

Кризовий період у Вольфсбурзі завершився гучною відставкою. Клуб офіційно звільнив головного тренера Пауля Сімоніса після чергової поразки команди в Бундеслізі.

У п’ятницю «вовки» поступилися Вердеру (1:2), зазнавши третьої поразки поспіль. Це стало кульмінацією невдалого відрізку, під час якого Вольфсбург програв сім із останніх восьми матчів і здобув лише дві перемоги у десяти турах чемпіонату.

Разом з 40-річним тренером клуб залишили й його асистенти – Петер ван дер Він, Трістан Бергхейс і Мартін Дарневіль.

Сімоніс очолив Вольфсбург у червні, після того як сенсаційно привів Гоу Ехед Іглз до перемоги в Кубку Нідерландів.

Тимчасово обов’язки головного тренера виконуватиме наставник юнацької команди U-19 Даніель Бауер, який уже мав короткий досвід керівництва основою наприкінці минулого сезону.

Наступний матч «вовків» відбудеться 22 листопада – вдома проти Баєра з Леверкузена після міжнародної паузи.