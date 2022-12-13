Головний тренер збірної Марокко: «Перед ЧС-2022 наші шанси на титул оцінював в одну соту відсотка. Зараз вже 12%»
Воронін дав прогноз на півфінал ЧС-2022 Аргентина – Хорватія
Екс-форвард збірної України вважає, що Мессі і компанія виграють титул
13 грудня 13:13
Колишній форвард збірної України Андрій Воронін зробив прогноз на півфінал ЧС-2022 Аргентина – Хорватія.
- Андрій, який думаєте буде рахунок в першій півфінальній парі Аргентина - Хорватія?
- Ставлю на перемогу Аргентини 2:0.
- Хто виграє Мундіаль?
- Аргентина. Я вболіваю за Аргентину. Бажаю перемоги Мессі.
Онлайн трансляція матчу Аргентина – Хорватія.