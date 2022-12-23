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Воротар збірної Аргентини – про півзахисника Франції, який не забив пенальті в фіналі: «Я знав, що хлопчик занервує і зробить цю помилку»
Мартінес жорстко висловився про Тчуамені
23 грудня 14:20
Воротар збірної Аргентини Еміліано Мартінес висловився про незабитий пенальті хавбеком збірної Франції Орельєном Тчуамені в післяматчевій серії в фіналі ЧС-2022. Його цитує Marca.
Я знав, що хлопчик занервує. Я намагався переграти його ментально, і він пробив повз. Він облажався
Нагадаємо, збірна Аргентини стала чемпіоном світу вперше з 1986 року, а Мартінес був визнаний кращим голкіпером ЧС-2022.