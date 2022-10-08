«Ворскла» переграла «Чорноморець» на останніх хвилинах

Ліга чемпіонів. «Шахтар» – «Реал». Онлайн трансляція
11 жовтня 22:00
У 6-му турі УПЛ «Ворскла» на останніх хвилинах здолала «Чорноморець».
На початку першого тайму команди обмінялися забитими м'ячами, а на 88 хвилині Сефері забив дебютний м'яч за « ворскл » і приніс своїй команді 3 очка.
В турнірній таблиці УПЛ «Ворскла» має 7 очок і йде на 9-му місці, «Чорноморець» залишився останнім.
УПЛ, 6-й тур
«Ворскла» – «Чорноморець» 2: 1
Голи: Чеснаков, 49, Сефері, 88 – Бобко, 53
«Ворскла»:
Різник, Зайков, Скляр, Олійник, Кравчук, Степанюк, Сефері, Чеснаков, Кравець, Бацула, Юрченко.
«Чорноморець»: Варакута, Салюк, Єрмаков, Манджрекар, Путря, Кравченко, Козик, Бобко, Брагару, Політило, Юсов.
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