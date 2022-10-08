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«Ворскла» переграла «Чорноморець» на останніх хвилинах

Дебютний м'яч забив Сефері
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08 жовтня 15:06
«Ворскла» переграла «Чорноморець» на останніх хвилинах

У 6-му турі УПЛ «Ворскла» на останніх хвилинах здолала «Чорноморець».

На початку першого тайму команди обмінялися забитими м'ячами, а на 88 хвилині Сефері забив дебютний м'яч за « ворскл » і приніс своїй команді 3 очка.

В турнірній таблиці УПЛ «Ворскла» має 7 очок і йде на 9-му місці, «Чорноморець» залишився останнім.

УПЛ, 6-й тур

«Ворскла» – «Чорноморець» 2: 1

Голи: Чеснаков, 49, Сефері, 88 – Бобко, 53

«Ворскла»: Різник, Зайков, Скляр, Олійник, Кравчук, Степанюк, Сефері, Чеснаков, Кравець, Бацула, Юрченко.

«Чорноморець»: Варакута, Салюк, Єрмаков, Манджрекар, Путря, Кравченко, Козик, Бобко, Брагару, Політило, Юсов.

 

Петро Приходько
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Ворскла Чорноморець

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