«Ворскла» переграла «Колос» і завоювала Кубок України

Полтавчанки стали володарками трофею серед жінок сезону-21/22

Фото - УАФ

У фіналі Кубка України серед жінок сезону-21/22 «Ворскла» переграла «Колос».

Уже на старті зустрічі полтавчанки позначили свою перевагу. На другій хвилині рахунок відкрила Калініна.

Ще до середини першого тайму розрив подвоїла Котик. Далі лідер чемпіонату країни впевнено довів матч до своєї перемоги. З шансів «Колоса» можна виділити пенальті у другому таймі, але з ударом Амбруш впоралася Самсон.

«Ворскла» стала володарем Кубка України минулого сезону.

Кубок України (жінки), фінал

«Ворскла» – «Колос» 2:0

Голи: Калініна, 2, Котик, 18

«Ворскла»: Самсон, Корсун (Андрущак, 46), Котяш, Котик, Подольська, Петрик, Осіпян, Андрухів, Калініна (к), Радіонова, Кравчук.

«Колос»: Саніна, Вороніна, Давиденко, Куп'як, Іванішин, Амбруш, Ю. Ковальчук, Кульмагамбетова, Н. Ковальчук, Майбородіна, Сербук.

