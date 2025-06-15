Віцепрезидент Ворскли Олег Лисак розповів, хто залишить команду після пониження у Першу лігу.

Завдання - треба зробити продажі на 2 млн доларів. У Павла Ісенка закінчується контракт, ми багато вклали в його розвиток. Трансферна компенсація за нього буде десь півмільйона. Будемо розраховувати на таку суму. 500-600 тисяч за нього повинні отримати.

Далі Павлюк. Є домовленість з власником Металіста 1925. Ми вийшли на 600 тисяч щодо нього, у нього контракт до 2027 року, але в Першій лізі ми не можемо витрачати величезні гроші на зарплати. Буде бонусна система.

За Хрипчука трансферна компенсація складе десь до 300 тисяч. Далі Кане - це футболіст, який може бути на рівні Шахтаря й Динамо. Десь орієнтовно півмільйона там… Це дозволить нам закрити всі хвости і планувати наші виступи в Першій лізі, - розповів Лисак ПРОФУТБОЛ Digital.