Почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго розповів про співпрацю з регіональними клубами. Слова бізнесмена передає пресслужба полтавців.

Ми з партнерами багато років підтримували футбольні клуби Кременчука та Горішніх Плавнів, а також аматорські команди області. Останнім часом і Кремінь, і Гірник-Спорт переживають перехідний період. Гірник-Спорт продовжить грати в Другій лізі чемпіонату України ПФЛ, що є важливим кроком оптимізації роботи та подальшого розвитку.

Гірник-Спорт стане майданчиком для розвитку молодих футболістів Полтавщини, з перспективою переходу до Ворскли. Чимало гравців з Горішніх Плавнів уже виступають у вищому дивізіоні, і команда заслуговує на узгоджену між усіма сторонами підтримку. На базі Гірника-Спорт тренуються понад 300 дітей, включаючи внутрішньо-переміщених осіб. Запускається нова модель співпраці з регіональними школами, що дасть змогу найкращим гравцям представляти Полтавщину в Україні та за її межами.