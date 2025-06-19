Полтавська Ворскла визначилася з новим наставником, який керуватиме командою наступного сезону у Першій лізі. Про це повідомив український журналіст Ігор Бурбас.

Клуб близький до завершення переговорів із сербським фахівцем Желько Любеновичем — досвідченим тренером, добре знайомим із українським футболом.

Любенович, коли був гравцем захищав кольори Кривбасу, Таврії, Олександрії та Зорі. Після завершення кар'єри він увійшов до тренерського штабу луганчан, а потім з 2023 по 2024 рік працював головним тренером Минаю у Першій лізі.

Спочатку Ворскла планувала призначити на посаду головного тренера Дмитра Чирикала, але сторони не змогли дійти згоди щодо умов контракту.

Нагадаємо, що в сезоні-2024/25, що завершився, полтавська команда програла Кудрівці в перехідних матчах і втратила місце в УПЛ, вилетівши в другий за силою дивізіон. Після цього клуб розлучився з Юрієм Максимовим, який до того часу обіймав посаду головного тренера.