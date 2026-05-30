Національна збірна вперше з початку повномасштабного вторгнення збирається на тренувальний збір вдома, у Львові. Титульний криптопартнер Збірної, криптобіржа WhiteBIT, приурочила до цієї події відкриту Q&A-сесію з гравцями — і дає кожному вболівальнику шанс поставити команді запитання напряму.

Перші збори вдома

Пʼять років без зборів на батьківщині. Тренування на чужих базах, матчі за кордоном — така реальність збірної з початку вторгнення. Ці збори у Львові стали першим поверненням команди додому за весь цей час. І збіглись із новим призначенням: головним тренером став Андреа Мальдера — перший іноземець на чолі збірної, який протягом п’яти років був асистентом Андрія Шевченка в статусі тренера і знає команду зсередини.

Три роки поруч із командою

WhiteBIT будує навколо збірної повноцінну цифрову фан-екосистему, де блокчейн-технології стають інструментом реальної взаємодії між командою та її вболівальниками — а не просто способом оплати.

Партнерство розпочалось у 2023 році і з кожним сезоном ставало глибшим. Першими в Європі WhiteBIT і збірна впровадили продаж квитків на футбольні матчі за криптовалюту. Сьогодні близько 10% усіх квитків купують за крипту, а спеціальний передпродаж лише для власників криптоактивів дає можливість обрати найкращі місця за кілька днів до офіційного старту продажів.

У серпні 2025 року WhiteBIT запустив Digital Fanzone збірної україни з футболу — постійний цифровий майданчик, де вболівальники з будь-якої точки світу можуть купувати квитки за крипту, брати участь у розіграшах мерчу та крипти й отримувати доступ до ексклюзивних активностей. У січні 2026-го компанія підвищила статус до титульного криптопартнера — логотип WhiteBIT з'явився на тренувальній формі збірної. А вже у березні 2026-го на вирішальному матчі у Валенсії компанія створила першу у світі Криптотрибуну — окремий простір на стадіоні «Естадіо Сьютат де Валенсія», де національні кольори зустрілись із Web3-технологіями. Активація охопила понад 2,9 млн контактів.

Тому Q&A-сесія під час перших зборів вдома - ще одна акція підтримки та єднання для збірної та вболівальників.

«Сучасний спорт — це вже не лише стадіон і трансляція. Це цифрові спільноти, де фанати взаємодіють з командою в нових форматах. Ми в WhiteBIT переконані: блокчейн і Web3-технології здатні кардинально змінити модель відносин між спортсменами та вболівальниками — зробити їх сильнішими, ближчими, справжніми. Кожен вболівальник, де б він не знаходився, повинен відчувати себе частиною команди», — Володимир Носов, CEO WhiteBIT.

Як взяти участь

Запитання приймаються з 29 травня з 13:00 до 1 червня 14:00 за київським часом — виключно через лендинг FanZone WhiteBIT. Для участі потрібно залишити email та запитання.

Серед усіх учасників розіграють 9 призів: підписане виїзне джерсі збірної, підписана тренувальна форма з логотипом WhiteBIT, виїзне джерсі Ukraine 26 Authentic, WB T-shirt, два підписані Notebook WhiteBIT та дві чашки УАФ.

Окремий приз — для найуважніших глядачів. Під час ефіру, який стартує 2 червня 2026 року о 14:00 за київським часом, прозвучить кодове слово. Після завершення трансляції у вас буде час до 2 червня 2026, 20:00 за київським часом, щоб заповнити спеціальну форму, вказавши свій нік на WhiteBIT та почуте слово. Той, хто зробить це першим, отримає WB T-shirt із підписами гравців збірної.

