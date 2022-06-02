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Ви точно хотіли побачити це ще раз. Диво-пас Мудрика, який, на жаль, не став гольовим

Магія від півзахисника «Шахтаря»
Футбол Збірна України
14:57
Ви точно хотіли побачити це ще раз. Диво-пас Мудрика, який, на жаль, не став гольовим

21-річний півзахисник «Шахтаря» Михайло Мудрик в грі відбору на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії дебютував в офіційних матчах за збірну України.

І він міг відразу ж відзначитися диво-асистом. Наприкінці зустрічі він у власному штрафному підхопив м’яч після кутового шотландців і розіграв контратаку, в котрій зовнішнім боком стопи вирізав передачу на Артема Довбика. Однак нападника підвела техніка.

Та це той пас, котрий хочеться передивлятися й передивлятися:

Відео голів та огляд матчу проти Шотландії.

5 червня в Кадіффі команда Олександра Петракова проведе матч проти Уельсу. Переможець цієї зустрічі вийде на чемпіонат світу. Початок гри о 19:00.

Найголовніша інформація про гру Уельс – Україна.

Сергій Лук'яненко
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Михайло Мудрік

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