Ви точно хотіли побачити це ще раз. Диво-пас Мудрика, який, на жаль, не став гольовим

21-річний півзахисник «Шахтаря» Михайло Мудрик в грі відбору на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії дебютував в офіційних матчах за збірну України.

І він міг відразу ж відзначитися диво-асистом. Наприкінці зустрічі він у власному штрафному підхопив м’яч після кутового шотландців і розіграв контратаку, в котрій зовнішнім боком стопи вирізав передачу на Артема Довбика. Однак нападника підвела техніка.

Та це той пас, котрий хочеться передивлятися й передивлятися:

This Hollywood pass by Mudryk is on repeat today pic.twitter.com/obijyZC2Bo