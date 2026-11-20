Збірна України завершила груповий етап Ліги націй на третьому місці, а Українська асоціація футболу отримає від УЄФА 1,5 мільйона євро за участь команди в Дивізіоні В. Про це повідомляє VoetbalNieuws.

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Це фіксована виплата, передбачена для кожної асоціації, чия збірна виступає у другому за силою дивізіоні турніру. Її розмір не залежить від кількості набраних очок чи результатів окремих поєдинків.

Україна розпочинала виступи у групі B2 у статусі фаворита, однак під час турніру зазнала трьох поразок поспіль і достроково втратила шанси на підвищення до Дивізіону А. Такий результат викликав критику серед уболівальників, частина яких вважала виступ команди провальним.

Окрім виплати за участь, УЄФА передбачив додаткову винагороду для переможців груп. У Дивізіоні В вона також становить 1,5 мільйона євро.

У групі України перше місце посіла Північна Ірландія, тому саме її асоціація отримає додаткову виплату. Українська команда фінішувала третьою та зберегла місце в Дивізіоні В.