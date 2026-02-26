Сергій Разумовський

Український нападник Даніель Ківінда вирішив продовжити кар’єру в Латвії та підписав угоду з РФШ. Про це повідомляє Telegram-канал «Дніпрянин».

Зазначається, що перед оформленням переходу футболіст проходив перегляд у латвійській команді. За цей час Ківінда зумів переконати тренерський штаб у своїй готовності, успішно завершив тестовий період і після цього сторони погодили умови співпраці та домовилися про контракт.

Також джерело публікує попередню інформацію щодо зарплатні форварда. За даними джерела, в РФШ українець може заробляти близько 2500–3000 доларів на місяць. Для клубу, який стабільно бореться серед лідерів чемпіонату Латвії та добре знайомий київському Динамо за спарингами й офіційними матчами, такі умови виглядають цілком стандартними для гравця атакувальної лінії.

Раніше Ківінда виступав в Україні за СК Дніпро-1, але залишив команду влітку 2024 року після фактичного припинення її існування. Після цього нападник пробував закріпитися за кордоном, зокрема мав періоди у Фехерварі в Угорщині та у Фарулі в Румунії.

Нещодавно РФШ програв Динамо черговий контрольний матч між командами на зборах.