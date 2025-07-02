Сергій Стаднюк

Колишній півзахисник Динамо, Минаю, Чорноморця, Металіста та ЛНЗ Владислав Наумець пояснив причину вибору казахстанського Ордабаси для продовження кар'єри.

Як на мене, «Ордабаси» – амбітна команда, яка завжди ставить перед собою великі цілі. Буквально два роки тому вони стали чемпіонами Казахстану. Зараз ця команда зіграє у кваліфікації Ліги конференцій, а я ще не грав у єврокубках – дуже хочуться проявити себе на цьому рівні. Так, те, що писали у ЗМІ – правда. Представники «Буковини» виходили на мого агента... вони розмовляли, але не дійшли до конкретики. Офіційної пропозиції так і не було, – повідомив Наумець в інтерв'ю Sport.ua. Владислав Наумець

Наумець є вихованцем київського Динамо. Однак футболіст виступав за «біло-синіх» максимум на рівні U-19. У 2018 році у якості вільного агенда перебрався на Кіпр до клубу Яніна, якому віддав три роки.

Також за Ордабаси виступає інший українець Юрій Вакулко. Проте цей клуб відомий скандальними товариськими матчами з російськими командами. Тоді за команду виступали Артем Бєсєдін, Євген Макаренко та Ігор Пластун.