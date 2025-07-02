Сергій Стаднюк

Нападник Назарій Русин залишив Хайдук. Про це повідомляє пресслужба хорватського клубу.

Українець виступав за команду зі Спліта на правах орендної угоди. Контракт був встановлений до 30 червня, і клуби вирішили не його продовжувати.

Відповідно нападник повернеться до Сандерленда, якщо йому не знайдуть новий клуб. У минулому сезоні Чемпіоншипа «чорні коти» завоювали право виступати в англійській Прем’єр-лізі.

Русин приєднався до Хайдука 25 січня 2025 року, провівши за цей час 17 матчів та віддавши одну результативну передачу. Команда зі Спліта до останнього туру боролася за чемпіонство у Хорватії. Однак фінішувала нижче за Рієку та Динамо Загреб, поступившися двома очками.

Русин є вихованцем Львова та київського Динамо. На правах оренди виступав за Зорю, Легію, Дніпро-1, Чорноморець. Згодом повноцінно перебрався до луганців. Звідти 2,5 млн євро вже перейшов до Сандерленда, де так і не пробився до основного складу.