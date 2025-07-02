Український захисник Роман Якуба в новому сезоні захищатиме кольори Заглембе, повідомляє пресслужба клубу.

Вихованець Шахтаря підписав контракт до 30 червня 2027 року. За даними Transfermarkt, за Романа сплатили компенсацію в 650 тисяч євро.

В сезоні 2024/25 Якуба провів за Пущу 38 матчів: 3 голи, 1 асист. За підсумками кампанії колишня команда Романа опустилася до Першої ліги.

Гол в останньому турі, але три вильоти й утрачене чемпіонство. Підсумки сезону Екстракляси для українців.