Вихованець Шахтаря дав на собі заробити непогані кошти
Українець змінив клуб в Екстраклясі
близько 1 години тому
Український захисник Роман Якуба в новому сезоні захищатиме кольори Заглембе, повідомляє пресслужба клубу.
Вихованець Шахтаря підписав контракт до 30 червня 2027 року. За даними Transfermarkt, за Романа сплатили компенсацію в 650 тисяч євро.
В сезоні 2024/25 Якуба провів за Пущу 38 матчів: 3 голи, 1 асист. За підсумками кампанії колишня команда Романа опустилася до Першої ліги.
Гол в останньому турі, але три вильоти й утрачене чемпіонство. Підсумки сезону Екстракляси для українців.