Вихованець Шахтаря висловився щодо переходу до новачка УПЛ
Нападник знову гратиме в елітному дивізіоні України
близько 2 годин тому
Нападник Андрій Борячук прокоментував свій перехід до Епіцентра. Слова футболіста передає пресслужба клубу.
Поштовхом, який спонукав мене до підписання контракту з «Епіцентром», була наша розмова з головним тренером Сергієм Нагорняком. Ми добре поговорили з ним. У мене є амбіції грати та проявляти себе. Крім цього, команда демонструє, можна так сказати, граючий футбол. Тому це для мене і є найголовнішим.
Дуже позитивні емоції. Команда в цьому допомагає, всі як одна сім’я. І тренерський штаб так само допомагає з адаптацією. Тому немаю проблем. Потрохи вливаюся, хлопці трохи десь піджартувоють. Але все у принципі проходить супер.
Думаю, що і в мене, і в клубу завдання співпадають. Особисто перед собою ставлю ціль забити якомога більше голів та допомогти команді зайняти те місце, яке ми перед собою ставимо на цей сезон.
Це новий виклик, нові випробування, нова сім’я, новий колектив. Тому для мене це тільки радість.
Борячук є вихованцем Шахтаря. У 2023 році на повноцінній основі перебрався до Металіста 1925, де грав до кінця сезону-2024/2025.
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