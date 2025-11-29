Сергій Разумовський

Монако в центральному матчі 14-го туру французької Ліги 1 мінімально обіграв ПСЖ з рахунком 1:0.

Господарі діяли компактно й дисципліновано в обороні, поступово знаходячи свої шанси в атаці. Переломним став епізод на 68-й хвилині, коли Мінаміно влучним ударом пробив воротаря парижан Шевальє і вивів монегасків уперед.

Парижани намагалися відігратися, але команді Луїса Енріке не допомогло навіть вилучення свого колишнього гравця Керера на 80-й хвилині. Український захисник ПСЖ Ілля Забарний увесь матч просидів на лаві запасних.

Парі Сен-Жермен залишився з 30 очками і вже сьогодні може пропустити Марсель (28) у лідери. Монако (23) піднявся лише на шосту сходинку.

Ліга 1, 14-й тур

Монако – ПСЖ 1:0

Гол: Мінаміно, 68

Монако: Градецкі, Кайо Енріке, Салісу, Керер, Вандерсон (Діатта, 65), Камара, Тезе, Головін (Фаті, 72), Мінаміно (Погба, 86), Акліуш, Балогун (Біерет, 86)

ПСЖ: Шевальє, Ернандес, Пачо, Маркіньйос, Заїр-Емері, Руїс (Рамуш, 83), Вітінья, Невеш, Кварацхелія (Мбає, 76), Маюлу (Нд'янту, 64), Лі Кан ін (Дембеле, 64)

Попередження: Камара (12), Діатта (88), Тезе (90+5) – Вітінья (33)

Вилучення: Керер, 80

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Монако – ПСЖ.