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Бокс. Чемпіонат світу. Белград

Виконавчий директор УПЛ назвав міста, в яких будуть проходити матчі наступного сезону

Три з них – на заході України
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:12
Виконавчий директор УПЛ назвав міста, в яких будуть проходити матчі наступного сезону

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий назвав міста, в яких потенційно можуть пройти матчі чемпіонату України в наступному сезоні.

«Ми ще чекаємо рішення відповідних державних структур щодо вимог проведення матчів. В даний час розглядається 2 варіанти: Київ і Київська область, а також захід України – Львів, Ужгород.
Крім того, теоретично можна розглядати стадіон в Тернополі. Також є інформація, що «Верес» закінчує прийняття здачі свого стадіону в експлуатацію. Можливо, до початку сезону, а він повинен стартувати 20 серпня, «Верес» здасть стадіон в експлуатацію і буде проводити домашні матчі на своєму стадіоні »


Раніше стало відомо, де будуть проводити свої домашні матчі «Динамо» і «Шахтар».
Джерело: footballua.tv Петро Приходько
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Євген Дикий

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