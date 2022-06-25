Виконавчий директор УПЛ: «Всі клуби підтверджують, що зможуть закінчити наступний сезон»

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий запевняє, що всі клуби чемпіонату України зможуть завершити наступний сезон.

– Ні у кого з 16 клубів УПЛ не виникає проблем з виходом на старт змагань?

– На даний момент всі клуби підтверджують свою участь в новому чемпіонаті України і гарантують, що зможуть закінчити сезон.

– Ви сказали, що має відбутися ще одне зібрання клубів УПЛ. Коли його чекати?

– Як тільки ми отримаємо всі узгоджені з держорганами нормативні документи, відразу призначимо дату зборів. Сподіваюся, це станеться найближчим часом. Ми постійно на зв'язку і намагаємося прискорити процесс