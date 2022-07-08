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Виконавчий директор УПЛ: «Зараз головна вимога – безпека учасників»

Першість стартує в кінці серпня
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:23
Виконавчий директор УПЛ: «Зараз головна вимога – безпека учасників»

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий висловився про головну вимогу майбутнього сезону в умовах війни.

«Зараз головні вимоги – це безпека учасників чемпіонату. Проінспектовано багато міст і їх стадіонів, вивчені можливості швидкої евакуації учасників на випадок повітряної тривоги.

Отже, всі спортивні споруди, задіяні в чемпіонаті України, повинні мати розроблений і затверджений план дій на випадок евакуації.

Також в протоколі проведення врахована можливість присутності представників місцевих військових адміністрацій на матчах. Всі разом, представники місцевої влади, військових адміністрацій, поліції, футбольних організацій, працюватимуть над безпекою проведення чемпіонату.

Остаточно порядок проведення матчів буде представлений пізніше – зараз ще проходять останні узгодження по всіх інстанціях. Після чого він буде доступний на офіційному сайті ».


УПЛ планують почати в кінці серпня.

Джерело: FanDay Петро Приходько
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Євген Дикий

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