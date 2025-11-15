Сергій Разумовський

У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Боснії і Герцеговини в рідних стінах здобула вольову перемогу над Румунією.

Гості повели у матчі завдяки точному удару Бірліджі на 17-й хвилині, однак після перерви Боснія і Герцеговина перехопила ініціативу. Джеко зрівняв рахунок на початку другої половини гри. А після вилучення Дрегуша (через дві хвилини після його виходу на поле) румуни опинилися в скрутному становищі. Господарі скористалися чисельною перевагою: Байрактаревич на 80-й хвилині вивів команду вперед, а Табакович у компенсований час встановив остаточні 3:1.

Команда колишнього тренера Шахтаря і Динамо Мірчі Луческу потребувала хоча б нічиєї, аби зберегти шанси на плей-оф, адже в наступному турі боснійці мали грати з лідером групи, тоді як Румунію чекала зустріч з аутсайдером Сан-Марино. Проте поразка остаточно позбавила усіх шансів.

Боснія і Герцеговина набрала 16 очок і відчепила Румунію від боротьби за плей-оф перед останнім туром. Лідер – Австрія (18).

Чемпіонат світу-2026. Європейська кваліфікація, група H

Боснія і Герцеговина – Румунія 3:1

Голи: Джеко, 49, Байрактаревич, 80, Табакович, 90+4 – Бірліджа, 17

Боснія і Герцеговина: Васіль, Дедич, Малич (Алайбегович 46), Мухаремович, Катич, Бурнич (Башич 70), Тахирович (Хаджіахметович 83), Мемич, Байрактаревич, Баждар (Табакович 46), Джеко (Гигович 90)

Румунія: Анд. Раду, Раціу, Ґіце, Раковiцан, Кіпчу, Драгомір (Марін 75), Марін, Хаджі (Мікулеску 75), Міхеїле, Бирліджа (Дрегуш 65), Ман (Тенасе 90+3)

Попередження: Бурнич, Джеко, Катич, Дедич, Мухаремович, Раковіцан

Вилучення: Дрегуш, 68

