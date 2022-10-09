Вилучення завадило «Кривбасу» здолати «Минай». Вернидуб знову без перемоги

Номінальні господарі весь тайм провели в меншості

Фото - УПЛ

У шостому турі української Прем'єр-ліги «Кривбас» на НСК «Олімпійський» зіграв внічию з «Минаєм».

Основна подія матчу сталася під кінець першого тайму. Дібанго заробив друге попередження.

У меншості підопічні Юрія Вернидуба продовжували володіти перевагою. Однак його виявилося недостатньо для першої перемоги в чемпіонаті.

«Кривбас» вже втретє зіграв внічию і залишається в зоні вильоту. «Минай» з п'ятьма пунктами – 11-й.

УПЛ, 5 тур

«Кривбас» – «Минай» 0: 0

«Кривбас»: Сарнавський, Стецьков, Ловріч, Якимець, Дібанго, Капіч, Хомченовський, Татарков (Семенов, 70), Н.Волошин, Задерака, Хобленко (Устименко, 90+3).

«Минай»: Бандура, Чуєв, Гончар, Нємчанінов, Трубочкін (Рогозинський, 61), Вітенчук, Твердохліб, Хахльов, Воробчак (Голуб, 76), Кулієв (Касімов, 61), Вишневський (Колесник, 46; Коломоєць, 81).

Попередження: Н. Волошин, 14; Дібанго, 16, Капіч, 72 – Кулієв, 57, Колесник, 68., Гончар, 85

Вилучення: Дібанго