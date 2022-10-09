Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
22:00
live
Інформаційний марафон
00:50
Футзал. Чемпіонат світу 2024. Чоловіки. Кваліфікація. Україна - Косово

Вилучення завадило «Кривбасу» здолати «Минай». Вернидуб знову без перемоги

Номінальні господарі весь тайм провели в меншості
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09 жовтня 16:59
Вилучення завадило «Кривбасу» здолати «Минай». Вернидуб знову без перемоги
Фото - УПЛ

У шостому турі української Прем'єр-ліги «Кривбас» на НСК «Олімпійський» зіграв внічию з «Минаєм».

Основна подія матчу сталася під кінець першого тайму. Дібанго заробив друге попередження.

У меншості підопічні Юрія Вернидуба продовжували володіти перевагою. Однак його виявилося недостатньо для першої перемоги в чемпіонаті.

«Кривбас» вже втретє зіграв внічию і залишається в зоні вильоту. «Минай» з п'ятьма пунктами – 11-й.

УПЛ, 5 тур

«Кривбас» – «Минай» 0: 0

«Кривбас»: Сарнавський, Стецьков, Ловріч, Якимець, Дібанго, Капіч, Хомченовський, Татарков (Семенов, 70), Н.Волошин, Задерака, Хобленко (Устименко, 90+3).

«Минай»: Бандура, Чуєв, Гончар, Нємчанінов, Трубочкін (Рогозинський, 61), Вітенчук, Твердохліб, Хахльов, Воробчак (Голуб, 76), Кулієв (Касімов, 61), Вишневський (Колесник, 46; Коломоєць, 81).

Попередження: Н. Волошин, 14; Дібанго, 16, Капіч, 72 – Кулієв, 57, Колесник, 68., Гончар, 85

Вилучення: Дібанго

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Кривбас Мінай

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Гравець «Кривбаса »: «Поки нам не вистачає досвіду для УПЛ, але з кожним матчем грати все легше»
Гравець «Кривбаса »: «Поки нам не вистачає досвіду для УПЛ, але з кожним матчем грати все легше»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09 жовтня 14:27
Ще один легіонер не побоявся їхати до України. «Кривбас» підсилив середню лінію
Ще один легіонер не побоявся їхати до України. «Кривбас» підсилив середню лінію
Футбол Українська Прем'єр-ліга
07 жовтня 12:33
Форвард «Кривбасу» провів уже сотий матч в УПЛ
Форвард «Кривбасу» провів уже сотий матч в УПЛ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
05 жовтня 15:36
Захисник «Динамо» вважає, що команда вибирається з психологічної ями
Захисник «Динамо» вважає, що команда вибирається з психологічної ями
Футбол Українська Прем'єр-ліга
04 жовтня 17:13
Воротар «Кривбасу»: «Два тижні терпіли на тренуваннях, готувалися. Заслужили очки з «Зорею»
Воротар «Кривбасу»: «Два тижні терпіли на тренуваннях, готувалися. Заслужили очки з «Зорею»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
04 жовтня 10:10
Президент «Кривбасу»: «Не було в думках навіть звільняти Вернидуба»
Президент «Кривбасу»: «Не було в думках навіть звільняти Вернидуба»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
04 жовтня 08:25

Новини: Футбол

«Барселона» здобула перемогу та випередила «Реал» перед «Ель-Класико»
«Барселона» здобула перемогу та випередила «Реал» перед «Ель-Класико»
Прімера
09 жовтня 23:57
«Лечче» зумів відігратися в меншості, проте Дібала приніс перемогу «Ромі»
«Лечче» зумів відігратися в меншості, проте Дібала приніс перемогу «Ромі»
Серія А
09 жовтня 23:42
Ліга 1. «Ренн» розгромив «Нант» перед матчем із «Динамо», «Лілль» здолав «Ланс»
Ліга 1. «Ренн» розгромив «Нант» перед матчем із «Динамо», «Лілль» здолав «Ланс»
Ліга 1
09 жовтня 23:41
Миколенко не зміг знову стримати Роналду. МЮ здобув вольову перемогу над «Евертоном»
Миколенко не зміг знову стримати Роналду. МЮ здобув вольову перемогу над «Евертоном»
Англійська Прем'єр-ліга
09 жовтня 22:56
Бундесліга. «Фрайбург» подарував «Уніону» одноосібне лідерство. «Баварія» відстає на чотири очки
Бундесліга. «Фрайбург» подарував «Уніону» одноосібне лідерство. «Баварія» відстає на чотири очки
Бундесліга
09 жовтня 22:28
Луческу назвав причину, з якої «Динамо» не може домінувати на футбольному полі
Луческу назвав причину, з якої «Динамо» не може домінувати на футбольному полі
Українська Прем'єр-ліга
09 жовтня 21:51
Примера. «Сосьєдад» здолав «Вільярреал», «Бетис» зробив подарунок «Атлетико»
Примера. «Сосьєдад» здолав «Вільярреал», «Бетис» зробив подарунок «Атлетико»
Прімера
09 жовтня 21:27
Сенсація була близька. «Наполі» вирвав перемогу в новачка та випередив «Аталанту» на чолі таблиці
Сенсація була близька. «Наполі» вирвав перемогу в новачка та випередив «Аталанту» на чолі таблиці
Серія А
09 жовтня 20:56
«Ліверпуль» двічі відігравався, але «Арсенал» без Зінченка відстояв лідерство в АПЛ
«Ліверпуль» двічі відігравався, але «Арсенал» без Зінченка відстояв лідерство в АПЛ
Англійська Прем'єр-ліга
09 жовтня 20:31
Всі новини

Популярні новини

Поворознюк: «Пишаюся, що я сидів»
Поворознюк: «Пишаюся, що я сидів»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
06 жовтня 18:54
9
Джошуа вийде в ринг 17 грудня
Джошуа вийде в ринг 17 грудня
Бокс Професійний бокс
05 жовтня 07:20
1
Українець Безус, побувавши в нокдауні, все ж знищив свого суперника
Українець Безус, побувавши в нокдауні, все ж знищив свого суперника
Бокс Професійний бокс
09 жовтня 07:59
Голанд заробляє космічні гроші в «Ман Сіті» за тиждень. Все завдяки високій результативності
Голанд заробляє космічні гроші в «Ман Сіті» за тиждень. Все завдяки високій результативності
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
07 жовтня 10:58
1
Зламала систему. Нападаюча збірної росії продовжує тролити владу в соцмережах
Зламала систему. Нападаюча збірної росії продовжує тролити владу в соцмережах
Футбол
04 жовтня 12:17
Чімаєва не випускають з росії. У зірки UFC та друга кадирова в санкт-петербурзі вилучили паспорт
Чімаєва не випускають з росії. У зірки UFC та друга кадирова в санкт-петербурзі вилучили паспорт
ММА
04 жовтня 19:31
Всі новини