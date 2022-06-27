«Винні повинні понести покарання» – Ахметов подав позов проти рф

Рінат Ахметов / Фото: ФК Шахтар

Президент «Шахтаря» Рінат Ахметов подав до Європейського суду з прав людини позов проти рф у зв'язку з блокадою, мародерством, знищенням і перенаправленням потоків зернових і металів, а також порушенням його права власності. Бізнесмен вимагає компенсації збитків і термінових заходів через злочини країни-агресора.

Мною — за допомогою найкращих українських і американських юристів — подано скаргу до Європейського суду з прав людини про відшкодування збитків. Цей позов — одна з перших міжнародних юридичних дій проти росії, мета якої — зупинити злочинну діяльність російського агресора, знищення української економіки й розкрадання українських активів.

Грабіж українських експортних товарів — зокрема зерна і сталі — уже призвів до зростання цін на ці товари та збільшення у світі кількості людей, що помирають від голоду. Це варварство має бути зупинене, а росія має заплатити сповна. Вірю в справедливість і борюся за неї.