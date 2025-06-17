Вирішальні матчі груп на Євро-2025, фіналіст ЛЧ на Клубному ЧС. Що подивитися 17 червня?
Розклад футбольних трансляцій ігрового дня вівторка
близько 2 годин тому
Вечір вівторка, 17 червня, подарує вболівальникам важливі матчі молодіжного Євро-2025 та Клубного чемпіонату світу.
На чемпіонаті Європи U-21 розпочнеться заключний третій тур групового етапу. Найгострішою буде боротьба у групі C, де на вихід до плей-оф не претендує лише Польща, що з нулем очок провалила турнір. З трьома балами Грузія женеться за Португалією та Францією (по чотири).
19:00 | U-21. Грузія – Португалія. Пряма трансляція
19:00 | U-21. Франція – Польща. Пряма трансляція
У групі A ситуація вже глобально вирішена. Іспанія та Італія вже у чвертьфіналі. Однак в очному матчі буде вирішено, хто отримає на папері більш слабкого суперника. Гра ж між Румунією та Словаччиною вже стане тренуванням з підвищеною відповідальністю.
22:00 | U-21. Іспанія – Італія. Пряма трансляція
22:00 | U-21. Румунія – Словаччина. Пряма трансляція
На Клубному чемпіонаті світу-2025 стартує фіналіст Ліги чемпіонів міланський Інтер. Першим суперником італійців стане мексиканський Монтеррей. Також зіграють бразильський Флуміненсе проти дортмундської Боруссії, аргентинський Рівер Плейт проти японської Урави.
19:00 | Флуміненсе – Боруссія Дортмунд. Пряма трансляція
22:00 | Рівер Плейт – Урава Редс. Пряма трансляція
04:00 | Монтеррей – Інтер Мілан. Пряма трансляція
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