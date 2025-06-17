Сергій Стаднюк

На молодіжному чемпіонаті Європи 2025 року в середу, 18 червня, відбудеться чотири заключні матчі групового етапу. Серед інших вирішиться й подальша доля України на турнірі.

«Синьо-жовті» у випадку нічиєї або перемоги над Нідерландами вийдуть до плей-оф з другого місця групи D. Данія вже гарантувала собі виграш квартету. А Фінляндія вболіватиме за поразку України, та більш крупну свою перемогу над Данією. Рівність очок з командою Унаї Мельгоси не врятує фінів через поразку в очній зустрічі.

Матч Нідерланди – Україна покаже Суспільне. Також цей та інші ігри транслюватимуться на платформі MEGOGO.

19:00 | U-21. Нідерланди – Україна. Пряма трансляція

19:00 | U-21. Данія – Фінляндія. Пряма трансляція

У групі B Німеччина із шістьма очками вже гарантувала собі вихід до чвертьфіналу. Єдиним шансом Словенії залишається перемога над Чехією та поразка Англії. Однак у такому разі треба буде ще відіграти різницю голів у п'ять м'ячів.

22:00 | U-21. Англія – Німеччина. Пряма трансляція

22:00 | U-21. Словенія – Чехія. Пряма трансляція