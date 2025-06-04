Визначення першого фіналіста Ліги націй і бронзового призера чемпіонату України. Що подивитися 4 червня?
Розклад футбольних трансляцій ігрового дня середи
2 днi тому
Фото - FPF
Сезон-2024/2025 підходить до кінця. Середа, 4 червня, подарує ще декілька вирішальних матчів.
В Україні продовжать підбивати підсумки змагань ПФЛ. Колос-2 і Поділля проведуть перший матч плей-оф за місце у Першій лізі.
12:00 | Колос-2 – Поділля. Пряма трансляція
У Другій лізі визначиться бронзовий призер. Господарю, стрийській Скалі, доведеться відігруватися після виїзної поразки від Чернігова (2:3).
13:00 | Скала 1911 – Чернігів. Пряма трансляція
В елітному дивізіоні Ліги націй визначиться перший фіналіст. На Альянц-Арені Німеччина за рідних уболівальників прийматиме Португалію. Прогнозована перемога Бундестім чи сенсація імені Роналду?
22:00 | Німеччина – Португалія. Пряма трансляція
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