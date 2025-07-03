Павло Василенко

У фіналі Золотого кубка КОНКАКАФ зустрінуться США та Мексика. У півфіналі американці обіграли Гватемалу з рахунком 2:1, а мексиканці – Гондурас із рахунком 1:0.

Мексиканці вийшли у фінал у 12-й раз, і результат турніру вирішив гол Рауля Хіменеса після результативної передачі 16-річного Хільберто Мори.

Американці вийшли вперед після двох голів Дієго Місяця, але потім суперник їх притиснув. Проте гватемальці змогли реалізувати перевагу лише завдяки голу Ольгера Ескобара.

США та Мексика зустрінуться у фіналі турніру у восьмий раз, рахунок очних зустрічей на користь Мексики 5:2. Початок матчу запланований на неділю, 6 липня, у Х'юстоні.