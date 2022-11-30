Дві сенсаційні перемоги з лише одним проходом і драматична розв'язка. Підсумки дня на ЧС-2022
Визначилися ще дві пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
Своїх суперників дізналися Франція і Аргентина
01 грудня 00:20
Фото - AFP
Відомі ще чотири учасники плей-офф чемпіонату світу-2022. З групи C вийшли збірні Аргентини та Польщі, з квартету D – Франції й Австралії.
Таким чином сформувалися ще дві пари 1/8 фіналу. Аргентина зіграє з Австралією, а Франція – з Польщею.
Перша зустріч відбудеться 3 грудня. Мбаппе і компанія ж випробують «Кадру» 4-го числа.
Дві сенсаційні перемоги з лише одним проходом і драматична розв'язка. Підсумки дня на ЧС-2022
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