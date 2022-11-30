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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Визначилися ще дві пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022

Своїх суперників дізналися Франція і Аргентина
Футбол Чемпіонат світу з футболу
01 грудня 00:20
Визначилися ще дві пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
Фото - AFP

Відомі ще чотири учасники плей-офф чемпіонату світу-2022. З групи C вийшли збірні Аргентини та Польщі, з квартету D – Франції й Австралії.

Таким чином сформувалися ще дві пари 1/8 фіналу. Аргентина зіграє з Австралією, а Франція – з Польщею.

Перша зустріч відбудеться 3 грудня. Мбаппе і компанія ж випробують «Кадру» 4-го числа.

Дві сенсаційні перемоги з лише одним проходом і драматична розв'язка. Підсумки дня на ЧС-2022

Сергій Стаднюк
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Теги

збірна Аргентини (футбол) збірна Польщі (футбол) збірна Франції (футбол) збірна Австралії (футбол)

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