Визначилися всі пари кваліфікаційного раунду ЛЧ, з якого стартує «Динамо»

Матчі з «Фенербахче» – зовсім скоро

Визначилися всі пари 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Саме з цієї стадії в боротьбу вступає київське « Динамо », яке зіграє проти « Фенербахче ».

Шлях чемпіонів:

« Ференцварош » ( Угорщина ) — « Слован » ( Словаччина )

« Динамо » ( Загреб, Хорватія ) — « Шкупи » ( Північна Македонія )

« Карабах » ( Азербайджан ) — « Цюріх » ( Швейцарія )

ХІК ( Фінляндія ) — « Вікторія » ( Пльзень, Чехія )

« Лінфілд » ( Північна Ірландія ) — « Буді-Глімт » ( Норвегія )

« Жальгіріс » ( Литва ) — « Мальме » ( Швеція )

« Лудогорец » ( Болгарія ) — « Шемрок Роверс » ( Ірландія )

« Марібор » ( Словені ) — « Шериф » ( Молдова )

« Маккабі » ( Хайфа, Ізраїль ) — « Олімпіакос » ( Греція )

« Пюнік » ( Вірменія ) — « Дюделанж » ( Люксембург )

Шлях представників ліг:

« Динамо » ( Київ, Україна ) — « Фенербахче » ( Туреччина )

« Мідт'юлланд » ( Данія ) — АЕК ( Ларнака, Кіпр )

Матчі між « Динамо » і « Фенербахче » пройдуть 20 і 27 липня.

Раніше стало відомо, що зоряний гравець « Фенербахче » розірвав контракт з клубом перед матчами з « Динамо ».