Визначився бронзовий призер Другої ліги
Команда отримала право поборотися за підвищення у класі
1 день тому
Фото: ФК Чернігів
Стрийська Скала 1911 приймала на своєму стадіоні ФК Чернігів у матчі-відповіді фінального етапу Другої ліги. Поєдинок закінчився перемогою гостей з рахунком 1:0.
Враховуючи, що у першій зустрічі чернігівці також обіграли суперника (3:2), саме вони виграли бронзові нагороди. ФК Чернігів також отримав право зіграти з Металургом Запоріжжя у стиках за право грати у Першій лізі наступного сезону.
Друга ліга, плей-оф за третє місце
Матч-відповідь
Скала 1911 – ФК Чернігів – 0:1
Гол: Новіков, 9.
Перший матч – 2:3