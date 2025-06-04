Визначився бронзовий призер Другої ліги

Команда отримала право поборотися за підвищення у класі

1 день тому

Фото: ФК Чернігів
Фото: ФК Чернігів
Павло Василенко

Павло Василенко

Стрийська Скала 1911 приймала на своєму стадіоні ФК Чернігів у матчі-відповіді фінального етапу Другої ліги. Поєдинок закінчився перемогою гостей з рахунком 1:0.

Враховуючи, що у першій зустрічі чернігівці також обіграли суперника (3:2), саме вони виграли бронзові нагороди. ФК Чернігів також отримав право зіграти з Металургом Запоріжжя у стиках за право грати у Першій лізі наступного сезону.

Друга ліга, плей-оф за третє місце

Матч-відповідь

Скала 1911 – ФК Чернігів – 0:1

Гол: Новіков, 9.

Перший матч – 2:3

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