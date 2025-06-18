18 червня у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Саме з цього етапу розпочне виступ у єврокубках київське Динамо, яке стало чемпіоном України за підсумками минулого сезону.

Колектив Олександра Шовковського на стадії Q2 зіграє з переможцем пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта). Остаточний суперник стане відомим після завершення матчів першого раунду, які відбудуться 8/9 та 15/16 липня.

Другий кваліфікаційний етап Ліги чемпіонів пройде 22/23 та 29/30 липня. Переможець двоматчевого протистояння вийде у третій відбірковий раунд, а той, хто програв, продовжить боротьбу в Лізі Європи з тієї ж стадії.

Нагадаємо, у чемпіонаті України 2024/25 кияни набрали 70 очок, обігнавши Олександрію на три бали та впевнено фінішувавши першими.