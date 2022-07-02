Визначився склад «Динамо» на благодійний матч із третім швейцарським клубом

Раніше кияни зіграли внічию та поступилися суперникам

Фото - ФК Динамо Київ

Київське «Динамо» проведе благодійний матч проти «Сьона». Стартовий свисток прозвучить о 20:00 за Києву.

Головний тренер киян Мірча Луческу визначився зі складом на гру. Відзначимо, що незважаючи на повернення «збірників», вони не потрапили до стартових 11.

Стартові склади

«Динамо»: Бойко, Тимчик, Бурда, Боль, Дубінчак, Яцик, Шепєлєв, Н. Волошин, Гармаш, Буяльський, Ванат.

«Сьон»: Лінднер, Бальтазар, Гргіч, Стоїлькович, Лаванші, Араз, Япічіньйо, Поха, Халабаку, Саїнтіні, Каваре.

Нагадаємо, у двох перших зустрічах зі швейцарськими клубами «Динамо» зіграло внічию з «Івердоном» (1:1) і поступилося «Лозанні» (0:2).