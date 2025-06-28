Сергій Стаднюк

В 1/8 фіналу Клубного чемпионату світу-2025 Палмейрас у напруженій боротьбі здолав Ботафого.

Нульова нічия в основний час матчу у Філадельфії перевела гру в екстратайми. Й уже там вдалося відкрити рахунок – забив ексгравець Баєра Пауліньйо на 100-й хвилині.

Ботафого намагався відігратися, однак зусилля в атаці не давали результату. Наприкінці матчу Палмейрас залишився в меншості після вилучення Густаво Гомеса на 116-й хвилині.

Але це не завадило команді втримати мінімальну перевагу. Суперник наростив оберти, уже в компенсований час захисник «зелено-білих» зупинив м’яч у підкаті головою в декількох метрах від воріт.

Палмейрас вистояв і став першим чвертьфіналістом Клубного чемпіонату світу-2025. Команда зіграє з переможцем пари Бенфіка – Челсі.

Клубний чемпионат світу, 1/8 фіналу

Палмейрас – Ботафого 1:0

Гол: Пауліньйо, 100

Палмейрас: Вевертон, Пікерес, Фукс, Гомес, Гіай, Мартінес (Морено, 91), Маурісіо (Торрес, 84), Ріос, Аллан (Майке, 81), Вітор Роке (Паульньйо, 63, Мікаел, 103), Естеван (Луїджі, 63).

Ботафого: Віктор Джон, Алекс Теллес (Куябано, 66), А. Барбоса, Жаїр (Кайо, 83), Вітіньйо, Д. Барбоса (Невтон, 83), Фрейтас (Кабрал, 102), Аллан (Монторо, 66), Саваріно (Корреа, 71) , Ігор Жезус, Артур.

Попередження: Гомес, 40, Пікерес, 85, Морено, 120+3 – Барбоса, 3, Алекс Теллес, 35, Артур, 65, Монторо, 105+3.

Вилучення: Густаво Гомес, 116

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Палмейрас – Ботафого.