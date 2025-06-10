Визначився володар жіночого Кубка України
Долю поєдинку вирішив один м’яч
близько 2 годин тому
Фото: ФК Ворскла
У Рівному на стадіоні «Авангард» пройшов фінальний матч жіночого Кубка України, у якому полтавська Ворскла перемогла харківський Металіст 1925 з рахунком 1:0. У першому таймі м’яч забила Марина Шайнюк.
Це вже п’ятий Кубок України в історії Ворскли (раніше – Житлобуд-2). Більше трофеїв у цьому турнірі має лише Житлобуд-1 – 11 титулів.
Відзначимо, що футболістки Ворскли цього сезону стали чемпіонками України, випередивши якраз Металіст 1925.
Фінал Кубка України. Жінки
Металіст 1925 – Ворскла – 0:1
Гол: Шайнюк, 32.