Сергій Разумовський

Динамо U19 встановило знакове історичне досягнення – юнацька команда столичного клубу забила свій 1000-й гол у чемпіонаті України U-19. Ця цифра стала символом багаторічної стабільної роботи динамівської академії, яка вже давно вважається одним із головних центрів підготовки молодих футболістів у країні та регулярно постачає кадри для першої команди й збірних різних вікових категорій.

У поточному сезоні Національної ліги U-19 Динамо продовжує боротьбу за чемпіонство. Після зіграних турів кияни мають 38 очок у турнірній таблиці та йдуть у групі лідерів. Від Шахтаря команда відстає лише на один бал, однак донецький клуб має матч у запасі, що додає додаткової інтриги в чемпіонській гонці.

У клубі вже встигли відреагувати на досягнення юнаків, наголосивши, що тисячний гол є важливою історичною віхою для всієї системи Динамо.

Цікаво, що на тлі цього успіху відбулися й кадрові зміни в тренерському штабі. Старший тренер Динамо U-19 Ігор Костюк нещодавно був призначений виконувачем обов’язків головного тренера першої команди, тимчасово замінивши відстороненого від роботи Олександра Шовковського. Юнацький колектив без наставника не залишився – місце Костюка на посаді головного тренера U-19 зайняв Павло Чередніченко, якому тепер належить продовжити як результативну традицію, так і боротьбу за найвищі місця в юнацькій першості.