Сергій Разумовський

Півзахисник збірної Панами Джовані Герберт, який нещодавно приєднався до Кривбаса, тренується в загальній групі напередодні матчу 18-го туру УПЛ проти Зорі, повідомила пресслужба клубу.

Зазначається, що новачок може дебютувати за криворіжців уже в найближчій грі. Кривбас орендував футболіста до кінця року з правом викупу. Герберт належить панамському клубу Арабе Унідо.

У поточному сезоні він провів за команду три матчі, відзначившись одним голом і однією результативною передачею. Також у його активі три поєдинки за національну збірну Панами.

Поєдинок відбудеться 1 березня у Ковалівці на стадіоні Колос. Стартовий свисток – о 13:00. Дивіться пряму трансляцію гри Кривбас – Зоря!