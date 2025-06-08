Вже ексодноклубник Забарного розповів, як дійшов до фіналу Ліги націй
Новачок Реала у 19 років сенсаційно ввірвався до збірної Іспанії
близько 2 годин тому
Захисник збірної Іспанії Дін Гейсен перед фіналом Ліги націй проти Португалії розповів про свою насичену, як для 20 років історію. Слова гравця передає пресслужба УЄФА.
Вважаю себе дуже спокійним хлопцем і роблю насамперед те, що подобається самому, а все, що зараз відбувається, – це чудово. Прагну цим насолоджуватися, роблячи все, що в моїх силах. Батьки? Вони дуже горді за мене. Звичайно ж, наша родина, друзі – всі пишаються мною. Тож я дуже щасливий.
Думаю, на мене, як на футболіста, вплинули країни, де мені довелося грати. Наприклад, я провів три роки в Італії, де багато чого дізнався про оборону та тактику. Потім була Англія з її неймовірною інтенсивністю. Ну і, звісно, Іспанія з її всім відомим футболом.
Вдома ми завжди розмовляли про футбол. Мій батько гру любить, я теж, і навіть моя мама тепер, коли я граю, захопилася! Ми завжди тренувалися, завжди вдома виконували вправи, завжди грали та думали про футбол. Так, футбол був упродовж усього дня, щодня.
Як і часто кажу, удосконалюватися можна завжди, хоч і вважаю себе дуже різнобічним центральним захисником, чи то в грі з м'ячем чи без нього, у повітрі, на землі, у грі обома ногами... Коли був маленьким, мені батько казав тренувати ліву ногу.
І, звичайно, вдома були футбольні ворота – щодня перед школою тренувався бити по ним із лівої. Вдосконалювався в цьому все більше і більше, потім став робити це на тренуваннях, а згодом – і в грі, поки це не стало вже цілком природним.
Стежити за всіма перипетіями навколо фіналу Ліги націй і подивитися пряму трансляцію матчу можна вже сьогодні, 8 червня, на сторінці події Португалія – Іспанія на Xsport. Початок – о 22:00.
У літнє міжсезоння Гейсен перебрався із Борнмута Іллі Забарного до Реала Андрія Луніна.
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