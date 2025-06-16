Італійський футбольний клуб Ювентус підписав спонсорську угоду з криптовалютною біржею WhiteBIT терміном на три роки. Співпраця розпочнеться з Клубного чемпіонату світу 2025 року, і з цього моменту логотип компанії буде розміщений на рукаві ігрової форми основної чоловічої команди. Партнерство триватиме до 2028 року.

«Ми раді вітати WhiteBIT у родині Ювентуса. Наш новий партнер розділяє наші цінності інновацій та прагнення до досконалості як на полі, так і поза ним. Ми впевнені, що ця співпраця відкриє нові можливості для взаємодії з нашими фанатами по всьому світу», — генеральний директор Ювентуса Мауріціо Сканавіно.

Сторони планують впроваджувати інноваційні рішення для зміцнення зв'язку з уболівальниками, включаючи створення унікального цифрового контенту, проведення онлайн-активацій та запуск спеціальних програм для шанувальників Ювентуса по всьому світу.

«Для нас це знакова подія у справі популяризації криптовалют. Разом з Ювентусом ми створимо нові технологічні способи зв’язку фанатів з улюбленим клубом», — засновник WhiteBIT Володимир Носов.

WhiteBIT — одна з провідних криптовалютних бірж Європи за обсягами торгів та активно розвиває спортивний напрямок, особливо в Україні.