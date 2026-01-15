Найбільша європейська криптобіржа за трафіком WhiteBIT продовжила співпрацю з Національною збірною України з футболу. У межах нової трирічної угоди WhiteBIT отримує статус титульного партнера та розміщує свій логотип на тренувальній формі Збірної. Це закріплює стратегічну інтеграцію бренду в щоденну діяльність команди та забезпечує нерозривний зв’язок WhiteBIT з ідентичністю головної команди країни під час підготовки до матчів, відкритих тренувань та в усьому медіаконтенті на шляху до Чемпіонату світу 2026 року.

Для WhiteBIT та УАФ ця співпраця виходить за межі класичного спонсорства — це об’єднання національного духу та передових технологій. Протягом попередніх років партнери вже довели, що український вболівальник — один із найбільш прогресивних у світі. Впровадження оплати квитків на домашні матчі Збірної у криптовалюті стало успішним досвідом, що підтвердив готовність та інтерес фан-спільноти до сучасних Web3-рішень.

Протягом наступного трирічного етапу сторони планують:

Посилення присутності бренду: інтеграція логотипу WhiteBIT як титульного партнера в офіційне екіпірування збірної для тренувань та підготовчих зборів.

інтеграція логотипу WhiteBIT як титульного партнера в офіційне екіпірування збірної для тренувань та підготовчих зборів. Розвиток цифрової екосистеми: продовження роботи над віртуальною фан-зоною Збірної, додавання нових інтерактивних активностей та унікальних криптопропозицій для вболівальників по всьому світу.

продовження роботи над віртуальною фан-зоною Збірної, додавання нових інтерактивних активностей та унікальних криптопропозицій для вболівальників по всьому світу. Масштабування платежів: розширення можливостей оплати криптовалютою, зокрема інтеграція платіжних рішень в офіційний фан-шоп Збірної України.

розширення можливостей оплати криптовалютою, зокрема інтеграція платіжних рішень в офіційний фан-шоп Збірної України. Web3-інновації: впровадження нових технологічних сервісів, що зроблять взаємодію вболівальників із командою ще сучаснішою та ближчою.

«Партнерство з Національною збірною з футболу для WhiteBIT виходить за межі звичайного бізнес-рішення — як компанія з українським корінням, ми вважаємо це своїм обов’язком. Підтримуючи головну команду країни, ми підтримуємо всю Україну, адже футбол об’єднує мільйони людей і на стадіонах, і в кожній оселі. Для нас честь, в статусі титульного партнера збірної, бути представленими на тренувальній формі команди та супроводжувати гравців на кожному етапі підготовки. Наша мета — впроваджувати технологічні рішення, які зближують фанатів зі Збірною, де б вони не перебували. Ми продовжуємо інвестувати в український футбол, бо віримо в його незламну силу та наші спільні перемоги на світовій арені», — зазначив засновник та CEO WhiteBIT Володимир Носов.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко підкреслив стратегічне значення співпраці: «Національна збірна України — це мільйонна аудиторія вболівальників у всьому світі. Партнерство з WhiteBIT — це поєднання традицій українського футболу з сучасними цифровими рішеннями, що дозволяє бути ближчими до вболівальників. Ми раді вітати WhiteBIT як титульного партнера збірної та переконані, що це відкриває нові можливості й перспективи».

Новий етап співпраці стане важливим кроком у підтримці Збірної під час заключного етапу відбору до Чемпіонату світу 2026. WhiteBIT залишається надійним партнером головної команди країни, поєднуючи спорт, інновації, криптовалюти та незмінну підтримку українських талантів.