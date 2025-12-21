Сергій Разумовський

У 16-му турі італійської Серії А Фіорентина на своєму полі розгромила Удінезе з рахунком 5:1, зробивши серйозну заявку на перемогу ще до перерви. Вже в самому дебюті Окоє залишив гостей у меншості.

Й це одразу позначилося на грі. Відлік голам відкрив Мандрагора, який вивів господарів уперед на 21-й хвилині, а ближче до завершення першого тайму перевага флорентійців стала відчутною: відзначився Ґудмундссон, а у компенсований час Ндур забив третій м’я.

Після відпочинку господарі не зменшили обертів, і Кін довів рахунок до розгромного, оформивши дубль — спочатку на 56-й хвилині, а потім ще раз на 68-й. Удінезе зумів відповісти лише одним голом: Соуле відзначився на 66-й хвилині, але цей м’яч став лише коротким спалахом на тлі впевненої перемоги господарів.

До вашої уваги огляд матчу.

Фіорентина набрала дев’ять очок і залишилася останньою в турнірній таблиці. Удінезе з 21 балом – 11-й.

Серія А, 16-й тур

Фіорентина – Удінезе 5:1

Голи: Мандрагора, 21, Ґудмундссон, 42, Ндур, 45+4, Кін, 56, 68 – Соуле, 66

Вилучення: Окоє, 8