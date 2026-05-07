Ньюкасл Юнайтед – клуб з 130-річною історією, домашній стадіон St James' Park на 52 000+ глядачів – 26 серпня 2025 року оголосив мультирічну угоду з криптобіржею BYDFi, присвоївши їй статус Official Cryptocurrency Exchange Partner. Партнерство такого масштабу чітко сигналізує: лінія між спортивним бізнесом і цифровими фінансами практично зникла. від BTC ETF до безстрокових ф'ючерсів. Усе, що може знадобитися спортивній аудиторії, яка придивляється до крипторинку.

Чому спортивний світ масово заходить у криптовалюту саме зараз?

Хвиля затверджень спотових BTC ETF у США зламала головний бар'єр – інституційний капітал хлинув на ринок. Масова аудиторія, включно зі спортивною, підтягнулася за ним. Клуби, ліги, окремі атлети побачили в блокчейн-технологіях і новий канал монетизації, і магніт для молодшого покоління вболівальників.

Угода з Ньюкасл Юнайтед – не маркетинговий експеримент. Клуб контролюється інвестиційною групою на чолі з PIF та RB Sports & Media, і вибір криптобіржового партнера тут – рішення стратегічного порядку. Для платформи, яка працює з користувачами у понад 150 країнах, це можливість вийти на мільйонну футбольну аудиторію.

Що таке BTC ETF і чому він важливий для спортивної аудиторії?

BTC ETF – біржовий інвестиційний фонд, прив'язаний до ціни біткоїна. Торгується на традиційних фондових майданчиках. Інвестор купує частки через звичний брокерський рахунок – без криптогаманця, без метушні з приватними ключами.

Для спортсменів та їхнього оточення, які давно освоїли фондовий ринок, це найпростіший вхідний квиток у біткоїн.

Які умови ф'ючерсної торгівлі варто знати перед першою угодою?

Три речі: комісії, кредитне плече, режим маржі. Решта – деталі. Ключові параметри з сайту біржі:

Огляд параметрів платформи

Параметр Значення Мейкер-комісія 0,02 % Тейкер-комісія 0,06 % Максимальне плече До 200× Режими маржі Ізольована, крос-маржа Хеджинг Двосторонній long/short Демо-рахунок 50 000 USDT віртуальних коштів

Під час тестування реєстрація зайняла менш ніж хвилину – email, пароль, і демо-рахунок відразу готовий. Інтерфейс приємно здивував швидкістю відгуку навіть при одночасній роботі з кількома графіками. Мало хто з платформ цього рівня дає настільки плавний досвід у вебверсії.

Чи може копітрейдинг замінити самостійний аналіз ринку?

Повністю – ні. Знизити поріг входу – безперечно.

Копітрейдинг дає можливість автоматично відтворювати стратегії досвідчених трейдерів, стартуючи від $10. У серпні 2025 року платформа запустила Perpetual Smart Copy Trading – оновлений інструмент з прицілом на новачків. Механіка така: кожен майстер-трейдер отримує окремий суб-акаунт підписника з пропорційним автослідуванням та ізольованими позиціями. Збиткова угода одного трейдера не торкається коштів, виділених на іншого. Повна статистика кожного майстер-трейдера – дохідність, просідання, число підписників – доступна на https://www.bydfi.com/en/futures-copy-trading, де можна обрати стратегію під свій ризик-профіль перед підключенням.

Наскільки безпечно тримати кошти на криптобіржі?

Питання, яке не дає спокою всім – не лише спортсменам.

BYDFi використовує кілька рівнів захисту: холодне зберігання основної частини активів, відокремлені рахунки, мультипідписне затвердження транзакцій, обов'язкова двофакторна аутентифікація (2FA). Дані Proof of Reserves публікуються на сайті біржі – перед прийняттям рішень рекомендуємо самостійно ознайомитися з методологією та незалежністю аудиту. Біржа також повідомляє про наявність захисного фонду, розмір якого оприлюднюється на сайті. Перевіряйте актуальність цих даних особисто.

У лютому 2025 року оголосили партнерство з Ledger – з'явилась можливість кобрендованого апаратного гаманця для тих, хто обирає самостійне зберігання.

Підсумок

Спорт і криптовалюта – вже не два паралельних світи. Мультирічні партнерства клубів рівня Прем'єр-ліги це підтверджують щоквартально. BTC ETF відкрив біткоїн для традиційних інвесторів, ф'ючерсна торгівля – для тих, хто хоче працювати з ризиком безпосередньо і мати доступ до ширшого арсеналу стратегій. Копітрейдинг знижує бар'єр для новачків, хоча відповідальність за управління капіталом нікуди не зникає. Розумний перший крок – демо-рахунок: розібратися з механікою, перш ніж ставити реальні гроші.