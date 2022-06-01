Як Україна грала проти Шотландії

Історія протистояннь налічує лише 2 матчі

Сьогодні збірна України зіграє проти Шотландії у відборі на ЧС-2022.

Лише двічі в історії ці команди зустрічалися між собою: в 2006-му і 2007-му роках. Тоді збірні України та Шотландії потрапили в одну групу відбору на Євро-2008.

Вдома Україна обіграла суперника з рахунком 2: 0, а на виїзді поступилася - 1: 3.

Матч Шотландія - Україна відбудеться сьогодні. Початок - о 21:45 за київським часом. Україна зіграє проти суперника в жовтій формі.