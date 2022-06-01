Україна буде несолодко. 10 останніх матчів збірної Шотландії в рідних стінах
Як Україна грала проти Шотландії
Історія протистояннь налічує лише 2 матчі
Сьогодні збірна України зіграє проти Шотландії у відборі на ЧС-2022.
Лише двічі в історії ці команди зустрічалися між собою: в 2006-му і 2007-му роках. Тоді збірні України та Шотландії потрапили в одну групу відбору на Євро-2008.
Вдома Україна обіграла суперника з рахунком 2: 0, а на виїзді поступилася - 1: 3.
Матч Шотландія - Україна відбудеться сьогодні. Початок - о 21:45 за київським часом. Україна зіграє проти суперника в жовтій формі.
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