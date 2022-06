Як українські військові дивилися матч з Шотландією і раділи голу Ярмоленка

Збірна України обіграла Шотландію у відборі на чемпіонат світу-2022 і вийшла у фінал кваліфікації проти Уельсу.

Очевидно, що цей матч був більше ніж грою. Уболівальники на трибунах у Глазго скандували в підтримку нашим військовим. В свою чергу, військові дивилися гру зі своїх позицій.

Суспільне поділилося відео того, як бійці тероборони «Ахілес» та «Гуцул» під Харковом реагували на гол Андрія Ярмоленка:

Ukraine-Scotland match at the territorial defense positions near #Kharkiv. Reaction of "Achilles" and "Hutsul" fighters to the goal of the #Ukrainian national team#Ukraine pic.twitter.com/KsegYtumDi