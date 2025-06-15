Перший розширений клубний чемпіонат світу FIFA за участі 32 команд стартував 15 червня у США та триватиме до 13 липня 2025 року. Він стане своєрідною репетицією до ЧС-2026, який прийматимуть США, Канада та Мексика.

Колективи змагатимуться за головний трофей планети серед клубів. Формат турніру оновлено — тепер він проводитиметься раз на чотири роки, за аналогією зі збірними.

Клуби отримали місця в турнірі на основі виступів у період з 2021 по 2024 рік:

Автоматичну кваліфікацію здобули переможці головних континентальних турнірів — таких як Ліга чемпіонів УЄФА чи Кубок Лібертадорес — за чотири роки.

Додаткові путівки розподілили між клубами з найкращими результатами в рейтингу кожної конфедерації за цей же період.

УЄФА отримала найбільшу кількість квот — 12.

Представник США Інтер Маямі потрапив до турніру як клуб-господар.

Лос-Анджелес ФК приєднався після перемоги над мексиканською Америкою у плей-оф. Цей матч був організований через виключення Клуба Леон за порушення правил власності.

У першому турі мюнхенська Баварія розгромила переможця Ліги чемпіонів Океанії - Окленд Сіті з рахунком 10:0.