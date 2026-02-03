18-річний вінгер Барселони Ламін Ямаль дав зрозуміти, що пов’язує своє майбутнє виключно з каталонським клубом.

Футболіст відвідав гала-вечір з нагоди 120-річчя іспанського видання Mundo Deportivo, яке виходить у Барселоні. Під час заходу Ямаля запитали про його подальшу кар’єру та плани на майбутнє.

Сподіваюся, зможу залишитися тут на все життя, буду насолоджуватися кожним днем у найкращому клубі та в найкращому місті світу,

Ми боремося за вихід до півфіналу Кубка Іспанії — це трофей, який ми повинні виграти.

У чвертьфіналі Кубка Іспанії Барселона зіграє пролти Альбасете. Матч запланований на сьогодні, 3 лютого, початок о 22:00.