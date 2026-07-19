Напередодні фіналу головної футбольної події літа вийшов завершальний випуск шоу «Хто в грі?». За правилами проєкту, зіркові гості протягом п'яти епізодів ховаються під масками відомих футболістів та змагаються у прогнозах на матчі.

У фінальному епізоді експерти дали свої прогнози на епічний матч Іспанія vs Аргентина, поговорили про дівчину Мбаппе, згадали легендарне фото, де Мессі миє маленького Ямаля, та розкрили головну інтригу шоу — хто ховався за маскою Луки Модрича. Провидцем, який майстерно передбачав результати футбольних протистоянь, виявився сценарист і ведучий Костянтин Трембовецький.

Учасники не стримували емоцій, обговорюючи виліт Франції від Іспанії, зокрема грубий удар Люка Діня у ногу Ламіна Ямаля. Паралельно гості шоу вигадали відомим гравцям креативні політичні клички: Мбаппе за його жорсткість охрестили «Диктатором», Олісе став «міністром інфраструктури», а Нголо Канте — ідеальним «кандидатом у мери Харкова», бо постійно має справу з лавками.

У кінці випуску експерти дали прогнози на матч Іспанія — Аргентина. І якщо у попередньому випуску вони ледь не списали аргентинців з рахунків, то в цьому заговорили про невідворотність їхньої перемоги.

Які ще прогнози прозвучали у випуску та який унікальний подарунок, пов'язаний з Житомиром, отримав переможець? Переходьте за посиланням та дивіться повний випуск шоу «Хто в грі?» на YouTube-каналі GG.Спорт!